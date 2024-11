Elecciones de EE.UU. al minuto

(Bloomberg) -- 11:05 ET El presidente Joe Biden y la primera dama, Jill Biden, verán los resultados de las elecciones en la residencia de la Casa Blanca junto a algunos altos funcionarios y asesores, dijo el martes un funcionario de la Casa Blanca.

Biden, que no tiene actos públicos programados en su agenda para hoy, recibirá actualizaciones periódicas sobre el estado de los comicios en todo el país, añadió el funcionario.

-Jenny Leonard, reportera de la Casa Blanca10:34 ET Será difícil que en las elecciones de hoy se igualen los dos tercios de votantes que acudieron a las urnas en 2020, cuando se registró la tasa de participación más alta de los últimos 120 años. Michael McDonald, de la Universidad de Florida, uno de los mayores expertos en participación electoral, prevé una tasa del 64,7%, inferior a la de 2020, pero superior al (60,1%) de 2016.

¿Qué importancia tiene una alta participación para las posibilidades de los demócratas? No mucho. Aunque la creencia generalizada es que a los demócratas les va mejor en elecciones con alta participación, el efecto es pequeño. Las investigaciones de los politólogos Daron Shaw y John Petrocik concluyen que, por lo general, es necesario un aumento del 15% en la participación para que un candidato presidencial demócrata gane un 1% de votos.

10:12 ET Las acciones estadounidenses subían y el dólar se debilitaba al inicio de una carrera presidencial que tendrá importantes repercusiones para el futuro de la política económica.

Aunque los mercados se observan relativamente tranquilos, Wall Street también se prepara para una larga noche de recuento de votos potencialmente polémicos y fuertes oscilaciones independientemente del resultado. Activos como el peso mexicano y el bitcóin, considerados unos de los indicadores más claros del clima electoral, y las medidas de volatilidad de los bonos del Tesoro y el S&P 500, eran seguidos de cerca.

Existe un historial de buenos resultados de las acciones el día de la votación presidencial. Según un análisis de Carson Group, el índice S&P 500 terminó al alza en nueve de las 11 últimas sesiones electorales desde 1928, excluyendo algunos años en los que la Bolsa de Nueva York estuvo cerrada. El índice registró una ganancia promedio del 0,9%. En el ejemplo más reciente, el índice registró un avance del 1,8% el 3 de noviembre de 2020.9:55 ET JD Vance emitió su voto en Ohio esta mañana y afirmó: "Yo, por supuesto, voté por Donald Trump... y por mí mismo". Además, instó a los votantes a "ayudar al presidente Trump a cruzar la meta".

9:13 ET ¿Qué está en juego para México en estas elecciones presidenciales de Estados Unidos? María Paula Mijares, periodista de Bloomberg News, nos explica. Puede leer su nota más completa acá.

Recuerde que para ganar la presidencia, no bastará con ganar el voto popular, sino que se debe acumular el mayor número de votos en el colegio electoral que se obtienen al ganar cada estado. El número mágico es 270 votos y los ojos estarán sobre los 7 estados clave o péndulo: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin. Son los estados donde los sondeos están más reñidos y que inclinarán la balanza en uno u otro sentido. Con lo cerradas que están las elecciones, podrían pasar días o, incluso semanas, antes de tener claridad de quien es el ganador.

Ya van varias semanas que el mercado de apuestas electorales está dando mayores probabilidades a una victoria de Trump sobre Harris. Pero algunas recientes encuestas del fin de semana, en particular una de Iowa que da una ventaja a Harris en un reducto históricamente republicano, ha revuelto ese particular mercado y expertos advierten que las apuestas no son infalibles.

Esto también ha tenido efectos en el mercado de bonos del Tesoro, o Treasuries, y en el valor del dólar. La moneda estadounidense se había fortalecido en recientes semanas ya que las políticas de Trump de imponer aranceles son vistas como más inflacionarias, lo que podría motivar a la Reserva Federal a mantener las tasas altas por más tiempo. Con los últimos datos, el dólar está cediendo parte de sus recientes avances. Por su parte, el peso mexicano registró el lunes su mayor alza en más de 3 semanas.

Y acá están las cinco industrias de EE.UU. que tienen más en juego en estas elecciones.

Hay mucho en juego en estas elecciones para América Latina. Oscar Medina, de la oficina de Bloomberg News en Bogotá, nos comenta en este video lo que está en juego para Colombia:

Carolina González, quien cubre Chile para Bloomberg News, nos explica los potenciales efectos en ese país:

Y Patrick Gillespie, jefe de la oficina de Bloomberg News en Buenos Aires, nos da su visión desde Argentina:

Y al igual que en elecciones pasadas, los votos latinos serán clave. Y puede que Puerto Rico tenga un rol preponderante.

