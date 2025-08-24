ADVERTISEMENT

The Week Ahead: Bank of Montreal, Dollarama

By Terry Cain

Monday, August 25

No notable earnings/economic events

Tuesday, August 26

Earnings:

  • Bank of Montreal
  • Bank of Nova Scotia

Wednesday, August 27

Earnings:

  • Royal Bank
  • National Bank
  • Dollarama
  • EQB Inc.
  • Nvidia
  • HP Inc.
  • Crowdstrike
  • J M Smucker

Thursday, August 28

8:30am: U.S. Real GDP (Q2)

Earnings:

  • CIBC
  • TD Bank
  • Ulta Beauty
  • Dell Technologies
  • Dollar General
  • Best Buy

Friday, August 29

8:30am: CAD Real GDP (Q2)

8:30am: CAD Monthly Real GDP (June)

8:30am: Ottawa’s Fiscal Monitor (June)

Earnings:

  • BRP Inc.
  • Laurentian Bank
  • Enghouse Systems
  • Alibaba Group Holdings