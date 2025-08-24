The Week Ahead: Bank of Montreal, Dollarama

Monday, August 25
No notable earnings/economic events
Tuesday, August 26
Earnings:
- Bank of Montreal
- Bank of Nova Scotia
Wednesday, August 27
Earnings:
- Royal Bank
- National Bank
- Dollarama
- EQB Inc.
- Nvidia
- HP Inc.
- Crowdstrike
- J M Smucker
Thursday, August 28
8:30am: U.S. Real GDP (Q2)
Earnings:
- CIBC
- TD Bank
- Ulta Beauty
- Dell Technologies
- Dollar General
- Best Buy
Friday, August 29
8:30am: CAD Real GDP (Q2)
8:30am: CAD Monthly Real GDP (June)
8:30am: Ottawa’s Fiscal Monitor (June)
Earnings:
- BRP Inc.
- Laurentian Bank
- Enghouse Systems
- Alibaba Group Holdings