The Week Ahead: Alimentation Couche-Tard, Lululemon

Monday, September 1
Labour Day Holiday - Canadian and American markets closed
Tuesday, September 2
Earnings:
- Alimentation Couche-Tard
Wednesday, September 3
2:00 pm: U.S. Fed Reserve Beige Book
Earnings:
- Descartes Systems Group
- Salesforce
- Hewlett Packard Enterprise
- The Campbell’s Company
- Dollar Tree
Thursday, September 4
8:30am: Canada merchandise trade balance (July)
Earnings:
- North West Co.
- Transcontinental Inc.
- Broadcom
- Lululemon Athletica
Friday, September 4
8:30am: Canada jobs report
8:30am: U.S. jobs report