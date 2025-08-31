Investing

The Week Ahead: Alimentation Couche-Tard, Lululemon

By Terry Cain

Published

Monday, September 1

Labour Day Holiday - Canadian and American markets closed

Tuesday, September 2

Earnings:

  • Alimentation Couche-Tard

Wednesday, September 3

2:00 pm: U.S. Fed Reserve Beige Book

Earnings:

  • Descartes Systems Group
  • Salesforce
  • Hewlett Packard Enterprise
  • The Campbell’s Company
  • Dollar Tree

Thursday, September 4

8:30am: Canada merchandise trade balance (July)

Earnings:

  • North West Co.
  • Transcontinental Inc.
  • Broadcom
  • Lululemon Athletica

Friday, September 4

8:30am: Canada jobs report

8:30am: U.S. jobs report