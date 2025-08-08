Skip to main content
Sections
Trade War
BNN Bloomberg App
TSX
S&P 500
DOW
Investing
Watch
Market Call
Shows
Live
Sign In
Sign In
Download Our App
Trade War
Shows
The Street
The Open
Morning Markets
Market Call
Trading Day
The Close
Berman's Call
Commodities
Taking Stock
Money Talk
Markets
TSX
Venture
S&P 500
NASDAQ
DOW
Currencies
Oil
Gold
Crypto
Investing
Commodities
Opinion
Cannabis
Personal Finance
ETFs
Video
Live
Investing
Company News
Real Estate
International
Economics
Technology
Personal Finance
Crypto
ETFs
Company News
Economics
Real Estate
Politics
Artificial Intelligence
Technology
International
Newsletters
Podcasts
Team
CorpVOD
Sponsored
CTVNews.ca
Opens in new window
CP24.com
Opens in new window
ADVERTISEMENT
2025/08/08/nasdaq-ends-at-record-high-as-us-stocks-post-solid-weekly-gains
Markets