24m ago
The Week Ahead: Air Canada, Loblaw lead earnings; Apple unveils new chips, phones
By Noah Zivitz
Managing Editor, BNN Bloomberg
Monday, November 9
- Notable earnings: Air Canada, Sleep Country Canada, Canopy Growth, Aurora Cannabis, Tilray, Vermilion Energy, CAPREIT, McDonald's, Beyond Meat
Tuesday, November 10
- Notable earnings: CAE, Linamar, Lyft
- Apple holds virtual "One More Thing" event where Macs powered by its own designed chips expected to be unveiled (1 p.m. ET)
Wednesday, November 11
- Notable earnings: Manulife Financial, Home Capital Group, Power Corp., CGI, SmartCentres REIT, Stelco Holdings, Chorus Aviation, Martinrea International, NFI, Spin Master, Pizza Pizza Royalty Corp.
- Alibaba Singles' Day online shopping promotion
Thursday, November 12
- Notable data: U.S. CPI, U.S. initial jobless claims
- Notable earnings: Loblaw, Brookfield Asset Management, CI Financial, Inter Pipeline, H&R REIT, Park Lawn Corp., Extendicare, Algonquin Power & Utilities, Walt Disney Co., Cisco Systems
-1:30 p.m. ET: Bank of Canada Senior Deputy Governor Carolyn Willkins delivers speech "Exploring Life Post-COVID" to Munk School of Global Affairs and Public Policy
- Deadline for TikTok to secure deal that allows it to avoid U.S. ban
Friday, November 13
- Notable earnings: Cineplex, Onex, Emera, DraftKings
- G20 finance ministers and central bankers hold virtual meeting
- iPhone 12 mini and iPhone 12 Pro Max available
NOTE: Toronto expected to enter Ontario's new Orange-Restrict tier of COVID-19 restrictions Saturday, Nov. 14