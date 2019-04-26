Apr 26, 2019
The Week Ahead: Earnings march on, Fed rate decision
McCreath's Lookahead: Watch for guidance in busy earnings week
BNN Bloomberg sets up the week ahead with what investors need to know.
Monday, April 29
-Notable earnings: CN Rail, Restaurant Brands, CannaRoyalty, First Quantum Minerals, Alphabet
-Boeing AGM
Tuesday, April 30
-Notable earnings: Encana, Arc Resources, Shopify, First National Financial, Genworth MI Canada, Merck & Co., Eli Lilly & Co., Pfizer, Wynn Resorts, McDonald’s, General Motors, Apple
-Notable data: Cdn. Real GDP (Feb)
-CN Rail annual meeting in Montreal
-Transat AGM in Montreal
-Encana AGM in Calgary
Wednesday, May 1
-Notable earnings: Suncor, Loblaw, Fortis, Canfor, Yamana, Open Text, Cameco, CGI Inc., Whitecap Resources, Centerra Gold, Gildan Activewear, Manulife, Denison Mines, Yum! Brands, Qualcomm
-Fed announcement, Chair Jerome Powell holding a press briefing at 2:30 p.m. ET
-Arc Resources AGM
-Mullen Group AGM
Thursday, May 2
-Notable earnings: Bombardier, Great-West Life, Altagas, GMP, BCE, Cott, Weight Watchers, Activison Blizzard
-Bombardier AGM in Montreal
-SNC AGM in Montreal
-Suncor AGM in Calgary
-Manulife AGM
-Loblaw AGM
Friday, May 3
-Notable earnings: DavidsTea, TransCanada, Brookfield Infrastructure Partners
-Notable data: U.S. Jobs Data
-TransCanada AGM in Calgary