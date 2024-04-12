Monday, April 15

  • 8:15 a.m.: Housing starts for Canada (March)  
  • 8:30 a.m.: Manufacturing sales and orders for Canada (February)
  • Wholesale trade (February)
  • U.S. retail sales (March)
  • Earnings: EQB Inc., M&T Bank, Charles Schwab, Goldman Sachs

Tuesday, April 16

  • Canadian federal budget
  • Earnings: Bank of NY Mellon, PNC Financial, Johnson & Johnson, Bank of America, UnitedHealth, Morgan Stanley, United Airlines

Wednesday, April 17

  • G20 finance ministers and central bank governors meet in Washington, D.C.
  • 8:30 a.m.: Canada International Securities Transactions (February)
  • 2:00 p.m.: U.S. Fed Beige Book
  • Earnings: Travelers, Citizens Financial, U.S. Bancorp, Abbot Labs, Discover Financial, CSX Corp, Kinder Morgan, Las Vegas Sands

Thursday, April 18

  • Earnings: Comerica, Netflix

Friday, April 19

  • Earnings: Procter & Gamble, American Express, Schlumburger