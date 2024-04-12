Apr 12, 2024
The Week Ahead: Canadian federal budget, Netflix earnings
BNN Bloomberg
Monday, April 15
- 8:15 a.m.: Housing starts for Canada (March)
- 8:30 a.m.: Manufacturing sales and orders for Canada (February)
- Wholesale trade (February)
- U.S. retail sales (March)
- Earnings: EQB Inc., M&T Bank, Charles Schwab, Goldman Sachs
Tuesday, April 16
- Canadian federal budget
- Earnings: Bank of NY Mellon, PNC Financial, Johnson & Johnson, Bank of America, UnitedHealth, Morgan Stanley, United Airlines
Wednesday, April 17
- G20 finance ministers and central bank governors meet in Washington, D.C.
- 8:30 a.m.: Canada International Securities Transactions (February)
- 2:00 p.m.: U.S. Fed Beige Book
- Earnings: Travelers, Citizens Financial, U.S. Bancorp, Abbot Labs, Discover Financial, CSX Corp, Kinder Morgan, Las Vegas Sands
Thursday, April 18
- Earnings: Comerica, Netflix
Friday, April 19
- Earnings: Procter & Gamble, American Express, Schlumburger